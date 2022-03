A Parigi, ma soprattutto lontano dal Barcellona, Leo Messi sta vivendo la stagione più complicata della sua carriera. E il suo ex compagno, Dani Alves, nel corso di un'intervista a ESPN ha spiegato:



IL MESSAGGIO - "Per me, Messi al PSG è inappropriato. Penso che il Barcellona per lui fosse il posto migliore per fare ciò che ama. Mi chiedeva sempre: 'Esiste un posto migliore di Barcellona?'. Quando si è scoperto che Leo se ne stava andando, gli ho inviato lo stesso messaggio che aveva inviato lui a me".



SE POI TE NE PENTI - "Messi è stato costretto ad andarsene, ma spero che possa tornare, anche se non sono sicuro che sia possibile. Ma se torna, voglio essere qui anche io, per godere insieme a lui. Tutte le persone che lasciano il Barcellona in seguito se ne pentono. C'è chi lo nega, ma tutti si pentono quando se ne vanno da qui"