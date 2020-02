Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid in prestito all'Arsenal, parla a Marca di Quique Setién, suo allenatore al Betis e ora seduto sulla panchina del Barcellona: "Non ho avuto l'opportunità di parlare con lui perché è accaduto tutto troppo in fretta. E' un allenatore che ha sempre sognato di allenare il Barcellona, la sua filosofia è quella, ha il DNA del Barça".



SUL REAL - "E' il mio club, io appartengo a loro. Ho deciso di andare via per giocare e sentirmi protagonista in un'altra squadra. Il percorso è iniziato abbastanza bene, ma a causa dell'infortunio lo spazio è diminuito, ma ora le cose devono cambiare".