Dani Olmo, centrocampista offensivo spagnolo, seguito dal Milan, è un nuovo giocatore dell'RB Lipsia. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: "​La Bundesliga è un campionato che mi ha sempre attirato tantissimo. Avevo altre possibilità in Italia e in Spagna, ma quando mi ha chiamato Markus per parlarmi del progetto e del desiderio di far crescere il club con me, non ci ho pensato due volte, perché sapevo che questa era la scelta giusta per me. Sono molto felice di essere qui e di continuare a lavorare perché siamo solo all'inizio".