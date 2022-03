Danilo si racconta tra passato, presente e futuro. Il difensore brasiliano della Juventus ha dichiarati in un'intervista a Dazn: "A Bergamo contro l'Atalanta ho segnato un gol importantissimo per noi, me lo sentivo quando sono salito in area di rigore per ricevere il cross di Dybala".



SANTOS E PORTO - "Quando ho iniziato a giocare pensavo che avrei trascorso tanto tempo in una sola squadra, invece questo lungo viaggio mi è servito tanto e mi ha fatto arrivare alla Juventus nel momento giusto".



MANCHESTER CITY - "I calciatori che hanno la fortuna di lavorare con Guardiola, se sono intelligenti, possono imparare da lui come si fa l'allenatore".