Danilo, laterale della Juventus, parla a Sky Sport, attaccando la Uefa e la Fifa e tornando sul tema Superlega: "Se i 12 club hanno accettato è perché c’è bisogno di qualche cambiamento nel calcio. Non so se quello sarebbe stato il più giusto, ma ora serve parlare insieme per salvare il calcio perché il Covid ha colpito anche lì. E se la Uefa fosse preoccupata per i giocatori non ci farebbe viaggiare tanto in piena pandemia o fare tante partite. Per me non è stato piacevole essere minacciato dalla Uefa e dalla Fifa".