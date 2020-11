Il suo acquisto rappresentò molto più di un semplice primo passo per sbloccare l'operazione del secolo, quella che ha portatoalla. Una trattativa che sancì una volta per tutte la pace conper esempio. E pure da un punto di vista tecnico, quando Juanera ancora considerato a tutti gli effetti un esterno d'attacco, propriorappresentava quel terzino di spinta di stampo europeo che alla Juve mancava da tempo.Dopo la staffetta in panchina con Maurizio, però, son cambiati drasticamente pure i piani legati al portoghese,: in generale la sua cessione lasciò molto scetticismo tra tifosi e addetti ai lavori, il fatto che ilavesse preteso di concludere l'operazione inserendoe valutandolo. Uno scambio che dopo la prima stagione sostanzialmente poteva essere valutato da 0-0, né Danilo né Cancelo (per quanto in crescita) avevano convinto, il potenziale del portoghese però faceva pendere ancora la bilancia dalla parte del City. Poi è arrivato Andrea Pirlo e ha cambiato la Juve. Con Danilo che, un po' a sorpresa e un po' no, della sua Juve è diventato ben presto una pedina imprescindibile.Per scelta e per forza, il brasiliano gioca sempre., avendo fatto i conti con le assenze diprima,poi.Sempre in campo, ma anche con un rendimento costante e di alto livello, senza rubare l'occhio ma anche senza incappare in errori. Cancellando di partita in partita il ricordo di Cancelo o quantomeno il rimpianto.. Gioca spesso ma incanta raramente. Danilo invece in questa stagione gioca sempre e comunque, cambiando posizione perché necessario, ma guadagnandosi la fiducia di Pirlo.