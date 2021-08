Il terzino della Juventus Danilo ha parlato a Sky dopo l'amichevole con l'Under 23: "Sulla difesa a tre non dico nulla per non avvantaggiare l'Udinese, capitelo da soli. Stiamo lavorando bene, abbiamo messo tanta intensità e siamo pronti per la sfida di Udine".



Oggi hai indossato la maglia numero 6, in omaggio a Scirea:

"È una maglia che porta con sé tanta storia, una maglia importante che voglio onorare ed avere per tanti anni".



Dovete riconquistare lo Scudetto, cosa dovrete fare in più rispetto all'anno passato?

"Dovremo dimostrare già da domenica che ogni gara è importante, questo è quello che ci è mancato l'anno scorso. Domenica dobbiamo andare a 100 all'ora e poi pensare a quella successiva, pensando che sia sempre una finale".



Allegri ha chiesto una squadra di leader, da sudamericano come hai visto Paulo Dybala?

"Sono contentissimo per lui, l'anno scorso ha lavorato tanto e ha provato a stare con noi, quest'anno è stato più fortunato e sta già giocando, sta bene e ha tanta fiducia. Sono solo felice perché quando le cose sono difficili la passo a lui ed è in banca".