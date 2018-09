Niente accordo con l'associazione calciatori? La Federazione calcistica della Danimarca prende una decisione drastica per le partite contro Slovacchia e Galles, rispettivamente amichevole e debutto in Nations League: al posto di Eriksen e compagni ci saranno... giocatori di Futsal! La DBU (federazione) ha infatti presentato una lista di 23 uomini composta da giocatori provenienti dalla seconda e dalla terza categoria nazionale (semiprofessionisti) ai quali vanno ad aggiungersi anche alcuni provenienti dalla nazionale di calcio a 5, come riferisce Ekstra Bladet. A disposizione in verità ci sarebbero stati anche i giocatori della Superliga, prima divisione danese, ma non sono stati convocati a causa del comportamento dei compagni più prestigiosi. Il direttore della DBU, Claus Bretton-Meyer, ha confermato: "Abbiamo selezionato una squadra di calciatori che vogliono giocare per la Danimarca. Le partite di domani e domenica sono decisive". Non il primo momento difficile per la federazione danese: tre anni fa, sempre per il contratto collettivo con l'associazione calciatori, fu obbligata dal Tas a pagare una multa di 3 milioni di corone (400mila euro), mentre l'anno seguente i problemi nacquero con la nazionale femminile, un caso che costò una sanzione da parte dell'UEFA.