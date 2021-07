Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, commenta a TV3+ il ko ai supplementari contro l'Inghilterra nella semifinale di Euro 2020: "In questo momento la delusione è grande. Quando sei così vicino a riuscire a realizzare il sogno di arrivare in finale... Era quello che avevamo in mente. Era per questo che stavamo combattendo ed eravamo così vicini. Penso che ci siano state molte cose che ci sono andate contro durante la partita. È chiaro che l'Inghilterra ha avuto i suoi periodi e ci ha fatto pressione, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. La delusione è grande, ma datemi solo un po' di tempo e poi probabilmente dovrei essere in grado di mettere in prospettiva ciò che questo gruppo ha fatto. È indescrivibile ciò che i giocatori hanno ottenuto".