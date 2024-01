D'Avino, il gioiello del Napoli: Spalletti l'aveva promosso, convocato in Supercoppa ora sogna l'esordio

Emanuele Tramacere

I problemi in difesa del Napoli potrebbero regalare a un giovane ragazzo della Primavera azzurra una gioia attesa e sognata da tempo. Si tratta di Luigi D'Avino, difensore centrale che da tempo è nel giro della prima squadra e che quei colori, quelli della sua terra, li porta nel cuore fin da bambino.







CUORE AZZURRO - "D'Avino è un ragazzo campano, nato a Trecase, un paese a due passi da Torre Annunziata. È proprio qui che fin da piccolo inizio a muovere i primi passi nel calcio approdando prima alla "Scuola Calcio Azzurri" storica società torrese da cui, a 11 anni, approda nel settore giovanile del Napoli.



ROCCIA DIFENSIVA - Già nel giro delle nazionali under dell'Italia, D'Avino è un centrale puro, molto abile nell'1 contro 1 e in grado di reggere l'urto anche con attaccanti più grandi di lui pur essendo praticamente un 2006 essendo nato a dicembre. Molto abile anche in impostazione, sa adattarsi sia in una linea a 4 (suo ruolo preferito) che in una linea a 3.



BLINDATO - È da tempo considerato uno dei gioiellini del settore giovanile azzurro e non a caso il Napoli lo ha già blindato facendogli firmare il suo primo contratto da professionista. Spalletti lo aveva già aggregato in prima squadra la scorsa annata, quella dello scudetto. Rudi Garcia lo aveva fatto esordire nelle amichevoli estive e ora Mazzarri lo ha convocato per la tournée in Arabia per la Supercoppa. Il suo sogno? L'esordio ufficiale, ma a fine stagione è probabile che possa arrivare il prestito in un'altra piazza per fare esperienza e poi tornare pronto per restare, con la maglia azzurra cucita addosso.