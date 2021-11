Non si terrà oggi alle 15 come previsto l'incontro al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e i vertici di DAZN. Secondo quanto riportato da il Sole 24 Ore per questioni di impegni e di agenda fra le parti il faccia a faccia per discutere delle modifiche contrattuali dell'emittente OTT che vuole cancellare la possibilità della doppia utenza con un singolo abbonamento, andrà in scena domani mattina alle 9.