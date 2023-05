Dazn porta in Italia "Party", la nuova app che consente funzionalità interattive durante la visione degli eventi sportivi. Si può tifare per la propria squadra con una live chat per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi. Party sarà disponibile a tutti dal prossimo weekend su Zona Serie B.



Il Ceo di Dazn, Stefano Azzi ha commentato: "L'abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un second screen come lo smartphone rappresenta per noi un'opportunità strategica. Aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista. Da qui nasce Party. Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del nostro brand che ha come obiettivo finale rendere Dazn quello che in gergo si chiama one-stop-shop, un unico luogo dove il fan può vivere a pieno, con facilità, la propria passione sportiva in maniera sempre più immersiva".