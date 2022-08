Si è concluso il vertice tenutosi in data odierna a partire dalle 18 - alla presenze del Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali e i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di AGcom, Lega Serie A e DAZN per analizzare i molti casi di disservizi riscontrati dagli abbonati durante la visione delle partite della prima giornata di campionato. Secondo quanto riferisce Ansa, le parti hanno approvato un lodo secondo cui la piattaforma OTT provvederà nei prossimi 15 giorni al rimborso nei confronti degli utenti colpiti fino al 50% del valore degli abbonamenti mensili.



Una cifra che balla tra i 10 e i 20 euro - a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto - che rappresenta il doppio rispetto a quanto concordato precedentemente da AGcom, ma l'ulteriore grande novità è che i rimborsi saranno automatici e non sarà richiesta la compilazione di alcun modulo, diversamente da quanto paventato nei giorni scorsi.