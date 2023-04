Il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany Font ha dichiarato: "Frenkie de Jong è un calciatore molto importante per noi ed è un vantaggio averlo in squadra".



Arrivato nel mercato estivo del 2019 per 85 milioni di euro dall'Ajax, il centrocampista olandese classe 1997 è sotto contratto col Barça fino a giugno 2026. Sulle sue tracce c'è sempre il Manchester United.