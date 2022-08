Secondo quanto riportato da The Athletic, il Barcellona ha scritto a Frenkie De Jong il 15 luglio affermando di aver trovato prove di azioni criminali per conto delle parti che ne hanno firmato il rinnovo il 20 ottobre 2020, quando ancora la proprietà non era quella attuale. Si tratta di un rinnovo di due anni fino al 2026 che avrebbe ridotto il suo stipendio per le stagioni 2020-21 e 2021-22, lasciando 18 milioni di euro da distribuire nelle quattro campagne successive.



L’obiettivo dei catalani sarebbe quindi quello di rescindere l’attuale contratto, tornando alle condizioni dell’accordo firmato all’arrivo in Catalogna nel 2019 dall’Ajax, e riportando la scadenza al 2024.



Il sindacato globale dei giocatori sta monitorando da vicino la situazione e i tentativi del Barcellona di cercare di far accettare al giocatore una somma notevolmente ridotta dai 18 milioni di euro che ha accettato di differire durante la pandemia. Il giocatore invece vuole tutto ciò che gli spetta e rifiuta con forza il Manchester United che pure avrebbe l'accordo con i blaugrana.