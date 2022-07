De Ketelaere al Milan, affare fatto. Il club rossonero pagherà al Bruges 32 milioni di euro più altri 3 di bonus e una percentuale del 12,5% sulla plusvalenza di una futura rivendita per oltre 35 milioni. Il trequartista belga classe 2001 è atteso in Italia per visite mediche e firma sul contratto fino a giugno 2027: da martedì sarà a disposizione di Pioli.