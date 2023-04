Il gol dia Roma ha tenuto il Milan al quarto posto in Serie A, ma non ha evitato di far finire sul banco degli imputati ancora una volta lui, CharlesEntrato al 72’ all’Olimpico, nel momento più caldo della contesa, il belga non ha lasciato, ancora una volta tracce sul fronte offensivo,L’esempio? La palla persa in occasione della ripartenza che ha dato il via alla rete di Abraham in pieno recupero.- L’episodio, che rischiava di regalare ai rossoneri un pesante ko,duello spalla-spalla perso a due passi dalla panchina e mezza una protesta accennata. Intanto la Roma era già in area per siglare il vantaggio. Insomma l’ex Brugge ha lasciato le tracce sì, ma in negativo: scontate le ennesime critiche del tifo rossonero, stufo di vedere in campo il numero 90,- Pioli lo considerasulla trequarti, e ciò fa comunque riflettere, considerando che, al momento,già nel giro della nazionale Red Devils . E i motivi sono diversi. In primis perché De KetelaereInseguito per settimane, il trequartista è costato la bellezza di oltre 30 milioni di euro. E in Via Aldo Rossi non c’è alcuna intenzione, almeno per ora,almeno pubblicamente c’è ancora fiducia nel calciatore.- Oltre ad un motivo puramente filosofico,chi comprerebbe adesso De Ketelaere dopo una stagione così negativa a 30 milioni di euro? Nessuno.e il Milan non può permettersela. Vista l’età del calciatore (è un classe 2001), e quanto scritto in precedenza, la conferma è pressochè certa: a far ben sperareSulla carta è un giocatore di livello, ma dopo un anno a Milano è ora di fare i fatti.