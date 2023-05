Tanti festeggiamenti a Napoli per la vittoria dello scudetto dopo 33 anni dall'ultima volta. Una nuova giornata di euforia sarà quella del 4 giugno, quando al Maradona arriverà la Sampdoria per l'ultima gara di campionato. De Laurentiis ha annunciato, nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro a Dimaro, la data e l'orario precisi del match con un retroscena riguardo la festa:



"In vista della partita di Udine mi venne l'idea di aprire il Maradona ai nostri tifosi. Lì non puoi metterti sempre la medaglia ed essere sempre al centro dell'attenzione. Avrei potuto farmi collegare con lo spogliatoio per fargli i complimenti, ma essendo una persona discreta ho voluto che si godessero il momento loro. Ora mi sto spaccando per fare la celebrazione il 4 giugno alle ore 19. Ci sarà la partita alle ore 19, al termine della quale verrà montato il palco. Ne volevo montare 3. Ne monterò uno da 500 metri quadri, una decina di schermi molto più grandi rispetto alla partita di Udine. Dopodiché per la consegna del trofeo partirà una celebrazione canora coinvolgendo anche Spalletti e i calciatori fino a mezzanotte. Poi stamattina mi è venuta un'idea, ho chiamato Fiorello dicendogli: 'Mi chiedi sempre di venire da te. Mi dirai sicuramente di no, pago io le spese, ma se tu la tua struttura la montassi al Maradona e a mezzanotte, il lunedì mattina vai in diretta dalla centralità di Napoli. Lì possiamo sbizzarrirci e invitare ulteriori ospiti'. Mi dirà di no probabilmente".