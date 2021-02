Ci sono sconfitte e sconfitte e quella contro il Genoa è stata ben diversa per modalità e atteggiamento rispetto alla debacle contro il Verona. Anche per questi motiviper raddrizzare la rotta in vista di due appuntamenti fondamentali per il prosieguo della stagione: la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta - si riparte dallo 0-0 del "San Paolo" - e la sfida di sabato contro la Juventus, che rappresenta anche l'occasione di prendersi la rivincita rispetto alla finale dell'ultima Supercoppa. Una delle prove più deludenti della gestione Gattuso e che ha acuito la crisi dei rapporti tra il tecnico e il patron azzurro,libero da poche settimane dopo aver rescisso coi cinesi del Dalian per raggiungere la famiglia in Inghilterra,, ipotesi che non entusiasma particolarmente l'ex di Liverpool, Inter, Real Madrid e Newcastle.. Dopo aver investito oltre 200 milioni di euro nelle ultime sessioni di mercato, il Napoli non può permettersi di restare fuori dalla massima competizione europea per un'altra stagione.che può comportare il sacrificio di alcuni dei pezzi pregiati della rosa (Koulibaly, Fabian Ruiz, forse lo stesso Zielinski) e una politica più conservativa sugli ingaggi.- E conseguentemente dover riporre nel cassetto l'idea di affidare il nuovo progetto tecnico a un profilo di spessore internazionale, come Benitez (che rimane comunque un prezioso consigliere in questa fase di burrasca), pere con minori pretese. In tal senso, De Laurentiis ha già appuntato sul proprio taccuinoCol tecnico nato in Germania, il presidente azzurro si è anche intrattenuto al termine della partita vinta dai liguri al "San Paolo" lo scorso 6 gennaio. Valutazioni, sondaggi e la sensazione sempre più diffusa che la fiducia per Gattuso sia soltanto a tempo. Subito o da giugno, la rivoluzione in casa Napoli inizia a prendere forma e senza Champions League sarà totale.