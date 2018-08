Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese L’Equipe: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato bene ma anche l’amarezza di non aver vinto. Sarri? Gli abbiamo dato tutto e in tre anni non abbiamo vinto niente. Ancelotti è una persona deliziosa, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Avrebbe fatto cose straordinarie in qualsiasi settore. Perché è un uomo sereno che non ha rivincite da prendere, che esprime equilibrio e l’equilibrio è una virtù rara"