Matthijs de Ligt premiato in Olanda. Il difensore della Juventus ha vinto la Scarpa d'Oro, riservato al miglior giocatore olandese della scorsa stagione: l'ex capitano dell'Ajax ha avuto la meglio sull'ex compagno Frenkie de Jong. Queste le parole del numero 4 bianconero rilasciate al Telegraaf: "È un sogno, Sono molto fiero delle persone che mi hanno aiutato nell’ultimo anno, orgoglioso della famiglia che mi supporta. Juve? Ora sono in una nuova nazione e so che nulla è facile. Lavorerò duramente in Italia per riuscire a emulare la vecchia generazione dei Koeman, dei Van Persie, dei Robben e dei Van Gaal".



DIFESA KOEMAN - Il ct dell'Olanda difende il centrale della Juventus e della nazionale olandese: "Cos’è tutto questo clamore? Ha avuto un momento difficile contro Lozano e le cose non hanno funzionato, ma siamo tutti troppo rapidi nei giudizi. Posso mostrarvi i ritagli dei giornali al mio debutto al Barcellona, tutti si chiesero cosa avessero comprato. Io voglio dare fiducia ai miei giocatori e le cose non cambieranno. De Ligt giocherà come centrale di destra ed è ovvio che ci vorrà tempo per adattarsi alla Serie A"