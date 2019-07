. Lo ha confermato personalmente a Maurizio Sarri, la telefonata diretta che c'è stata con il nuovo allenatore bianconero durante la scorsa settimana ha lasciato indizi importanti.e non può che far piacere ai dirigenti della Juve:, quel contratto da 5 anni per 12 milioni a stagione netti bonus compresi significa più di una stretta di mano. Tutto praticamente pronto e impostato.IL RETROSCENA - La telefonata è stata un'idea del difensore classe '99 olandese e promossa anche dal suo agente Mino Raiola. Una chiamata che ha lasciato impressioni di "grande spessore e personalità", i segnali che filtrano sono totalmente positivi., si è informato sul progetto Juve anche a livello tecnico e tattico. E le sensazioni di Sarri sono state buonissime. C'è di più:per definire tutto con l'Ajax, rimane la distanza ma filtra grande ottimismo. Possiamo vincere tutto insieme, è questo il messaggio che ha mandato de Ligt a Sarri in un clima decisamente positivo. Aspettando solo il traguardo... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com