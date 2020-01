Matthijs De Ligt alla Juventus sta diventando un caso: il difensore olandese non gioca infatti dal 15 dicembre, occasione nella quale è subentrato a 14' dalla fine contro l'Udinese, mentre la titolarità manca addirittura dal 7 dicembre, nella partita persa malamente contro la Lazio, dopo il 2-2 casalingo contro il Sassuolo. Dopodiché tre panchine, contro Sampdoria, Cagliari e soprattutto Lazio in Supercoppa, guarda caso dopo che i bianconeri avevano subito 5 reti in due partite con lui al centro della retroguardia. Non un caso.



LA SCELTA DI SARRI: DEMIRAL CON BONUCCI - L'olandese, classe '99, è sicuramente un prospetto di campione, ma negli ultimi tempi in Serie A ha compiuto decisi passi indietro: dopo gli inizi da titolare inamovibile a causa del grave infortunio occorso a Giorgio Chiellini, nei quali Maurizio Sarri ha sempre puntato su di lui al fianco di Leonardo Bonucci, nessuno si aspettava una sua uscita di scena repentina, soprattutto per il fatto che non è tornato il capitano bianconero ma ha perso il posto a favore di Merih Demiral, classe 1998, solo un anno in più di lui. La lettura tattica è che il capitano della nazionale italiana abbia bisogno al suo fianco di un giocatore come il turco, più che di uno come l'ex Ajax: più marcatore e meno attendista.



IL PROBLEMA AGLI ADDUTTORI, LA PROFEZIA DI SARRI E GLI 85 MILIONI - Sarri ieri ha parlato anche di qualche problema agli adduttori, tenuto finora al segreto, prima di ribadire: “Se volete una dichiarazione firmata ve la firmo oggi, diventerà uno dei più forti difensori al mondo”. L'investimento di 85 milioni però non lascia spazio a tanto tempo e nemmeno l'agente di De Ligt, Mino Raiola.



L'IDEA DEL BARCELLONA, LA CORTE DI DE JONG E LE VOCI DALLA SPAGNA - il Barcellona non ha mai fatto mistero, sin dai tempi dell'Ajax, di puntare decisamente al 19enne per sostituire Gerard Piquè, così come i diversi richiami da parte dell'ex compagno nei Lancieri, Frankie de Jong. Dalla Spagna parlano già di "scomparsa allarmante", con As che scrive: "Dal giocare più del 95% delle partite della scorsa stagione alla panchina. Queste sono le conseguenze del trasferimento di Matthijs de Ligt a Torino, dove ha avuto difficoltà ad ambientarsi nei suoi primi mesi. E ora ha perso il posto, con la Juve in ansia".