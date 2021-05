Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo: “Ho parlato con Van Dijk perché è un uomo molto buono, uno dei giocatori più forti al mondo. Mi ha detto che non ci sarà agli Europei, non vuole questa pressione. Vuole stare tranquillo e fare il suo percorso di riabilitazione. Quando manca un giocatore come lui si sente sempre, ma anche senza Van Dijk abbiamo tanti difensori forti”



SULL’ITALIA - “Italia? Non è favorita, sono Francia e Inghilterra. Però è un gruppo di underdog, come Spagna, Germania, Olanda e Portogallo. C’è sempre un favorito, ma nei tornei le partite sono sempre differenti e difficili, anche quando sei favorito. Aspettiamo l’Europeo, ma secondo me l’Italia è un gruppo molto forte”.