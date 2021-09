Intervistato da NOS - voetbalprimeur.nl il difensore della Juventus e dell'Olanda, Matthijs De Ligt ha parlato dal ritiro della nazionale Oranje della rivalità con il centrale dell'Inter, de Vrij



DE VIRJ - "Grande rivalità in difesa? E' una cosa positiva, poi sarà l'allenatore a decidere chi gioca. Stefan De Vrij è in gran forma e un grande difensore, lo sta dimostrando anche all'Inter. Van Gaal poi farà la scelta. Chi non gioca deve supportare l'altro. E io lo farò sempre. Penso che Stefan farebbe lo stesso con me. È importante che si aiuti il proprio compagno, anche se partiamo dalla panchina. Abbiamo un obiettivo comune io e De Vrij ed è raggiungere la Coppa del Mondo. Dobbiamo pensare solo a questo: le rivalità personali non aiutano".