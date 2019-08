Matthijs de Ligt è pronto al suo esordio ufficiale da titolare con la Juventus. L'infortunio di Giorgio Chiellini ha cambiato i piani suoi e di Maurizio Sarri e il difensore olandese ora è chiamato a prendersi quelle responsabilità per cui è stato fortemente voluto dalla proprietà. Intervistato dal De Telegraaf (prima della notizia dell'infortunio di Chiellini), De Ligt ha parlato del suo ambientamento in maglia bianconera.



CRITICHE - "Critiche? Non leggo cosa scrivono sui social ma a essere sorpreso certe critiche che arrivano se non gioco mi sorprendono. Il mio ruolo secondario si adatta al processo di un ragazzo che va in un club europeo di alto livello. All'Ajax venivo intervistato circa otto volte a settimana, di solito tre volte prima di una partita e cinque volte dopo mentre la Juventus ha gestito le richieste in modo molto selettivo".



DIFESA - "Prima di venire qui ho avuto una lunga conversazione con Sarri. Mi ha indicato cosa voleva me, ma mi ha anche detto che il primo mese di gioco e allenamento sarebbe stato un grande cambiamento per me. Questo vale per ogni difensore che lavora con lui. Ho notato che le cose stanno migliorando ogni giorno, che sto diventando più in forma e più forte. Ci sono così tante competizioni ed è positivo avere cinque ottimi difensori. Devo prendermi cura di me e chiedermi ogni giorno se ho fatto di tutto per migliorare ”.



STILE JUVE - "Le visite mediche sono durate un'ora e mezza, persino i miei denti sono stati ispezionati. Quello che ho trovato più affascinante è che potevano anche vedere qual è il mio potenziale fisico. La conclusione mi ha sorpreso positivamente, perché c'è ancora molta crescita per me. È bello sentirlo, perché poi sai che il duro lavoro sarà premiato. Ti dicono a quale percentuale sei e come arrivare al 100%".



RONALDO - "Lui e gli altri big sono insegnanti perfetti. Mi mostrano quanto posso crescere prendendomi più cura del mio corpo. Posso migliorare ancora tanto, è questione di tempo per liberare questo potenziale ".



ALLENAMENTO - "In allenamento facciamo scintille, anche se non ci sono sempre placcaggi alla Gentile. Tutti vogliono vincere ogni partitella. La formazione è diversa, principalmente tattica. Ci sono automatismi diversi mentre l'enfasi all'Ajax è posta sulla posizione. Alla Juventus, tutti sono molto concentrati sulla disciplina di squadra, sugli accordi reciproci. Tutto è discusso in dettaglio. Qui si difende in linea e il coordinamento con gli altri deve essere perfetto, devi sempre guardare i tuoi compagni. Questo è molto utile per il mio sviluppo, per diventare più completo. E' la scelta giusta, in quasi tutti i migliori club, incluso il Manchester City, c'è la difesa di zona".



DIFESA - "In linea di principio, la difesa di Sarri non è molto diversa rispetto ai Paesi Bassi. Abbiamo un allenatore che gioca anche la linea alta, non mi è più permesso di scappare indietro. Vuole questo ed è quello che ho sempre fatto all'Ajax".



FIDANZATA - "Prendo lezioni di italiano per un'ora e mezza cinque volte a settimana. La mia ragazza Annekee ha tre ore di lezione ogni giorno lavorativo. Vogliamo solo adattarci al nostro nuovo paese il più rapidamente possibile. È ideale avere qualcuno con cui mi sento a mio agio. Ho la mia ragazza, che è anche la mia migliore amica, con me. E questo fornisce pace e stabilità. Vedi le montagne lì? Di recente abbiamo fatto un viaggio lungo tre villaggi di montagna. E dobbiamo tornare, perché mi è stato detto che ne rimangono ancora un centinaio".



GIORNO LIBERO - "Oggi è il mio giorno libero, ma ho indicato al club che mi piacerebbe fare un allenamento di forza. La maggior parte dei ragazzi si prende davvero un giorno di riposo in questi giorni e questo è raccomandato anche dal club, perché a volte è giusto anche allontanarmi dal calcio. Il fisico è importante, ma anche la testa. Poi adesso Annekee è nei Paesi Bassi e io sono già stato libero nella gara contro il Parma ".