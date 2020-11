Questa mattina è scattato l'allarme in via Lanzalone, a Salerno. Sotto l'abitazione del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca è stata avvistata una busta con all'interno un oggetto sospetto.



Come riporta IlMattino.it, i militari durante il consueto servizio di controllo territoriale hanno notato questo oggetto. Dopodiché sul posto sono accorsi carabinieri, artificieri e Digos. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, perché all'interno c'era una borsa utilizzata per l'acqua calda.