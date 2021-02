Ieri il Napoli ha vinto 2-1 contro il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Questo risultato però non è bastato per consentire a Gattuso e i suoi uomini di passare il turno, con gli spagnoli che all'andata avevano vinto per 2-0. Piovono critiche nei confronti dell'allenatore, in particolare sulla scelta di schierare la difesa a 3, cambiando nuovamente assetto. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato così durante la trasmissione Radio Goal presso la stessa emittente:



"Non capisco più nulla. Che senso ha la difesa a 3? Gattuso ha fatto un piacere al Granada allontanando Koulibaly dall'area di rigore. In questa città migliorano tutti gli allenatori che ascoltano le voci degli altri, come Bianchi, Mazzarri, Lippi, Sarri. Da Napoli vai via migliorato se sai ascoltare. I problemi li ha solo chi non sente le critiche e continua sulla propria strada".