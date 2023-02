L'amore fra Rodrigo De Paul e l'Atletico Madrid non è mai sbocciato per questo, secondo la stampa spagnola, il centrocampista ex-Udinese è uno dei papabili per la cessione estiva e non è escluso un ritorno in Serie A. In passato trattato da Milan e Inter, oggi piace infatti tantissimo a Juve e Roma, ma il Campione del Mondo vorrebbe avere la certezza di giocare la Champions League.