Aria di tempesta in casa Atletico Madrid e a complicare la gestione dello spogliatoio ci si sta mettendo un nuovo caso svelato dalla stampa argentina.



Al termine della tournée della nazionale, Rodrigo De Paul ha chiesto e ottenuto giorni extra di vacanza per accompagnare la nuova fidanzata Tini Stoessel ai Billboard Awards.



Una richiesta assecondata dal Cholo Simeone su pressione della moglie Carla che è molto amica di Tini. E lo spogliatoio non l'ha presa bene. Ecco le sue foto nella nostra gallery.