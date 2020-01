Daniele De Rossi non torna alla Roma. Almeno per il momento. L'offerta dirigenziale del ceo giallorosso Fienga dello scorso maggio non ha più valore perché i piani societari sono cambiati, cambieranno in futuro e altre scelte sono state fatte. De Rossi sogna la panchina e tornerà in Italia, inizierà a frequentare il Supercorso a Coverciano (probabilmente in primavera) e poi studierà da allenatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ct azzurro Roberto Mancini che vorrebbe averlo nel proprio staff tecnico.