Daniele De Rossi è a un passo dal Boca Juniors. L’ex capitano della Roma sta per cedere al pressing dell'ex compagno Burdisso, attuale ds del club argentino, per indossare la prestigiosa maglia Azul y Oro. Accettando il contratto fino al prossimo gennaio, De Rossi potrebbe fare in tempo a vincere la Copa Libertadores. Sarebbe una grande soddisfazione per una squadra che cerca vendetta dopo la sanguinosa finale persa nella passata stagione contro i rivali storici del River Plate e pronta a mettere in bacheca la settima Copa, raggiungendo il record dell’Independiente. Il Boca Juniors, che agli ottavi sfiderà l’Athletico Paranaense, è infatti una delle squadre favorite per la competizione sulla lavagna Betaland, come si legge in una nota, a quota 10. La concorrenza è principalmente con i top team brasiliani. Il Palmeiras è infatti favorito a quota 5,00, mentre il Cruzeiro si gioca a 7,00. A 12 la conferma del River Plate come club più forte del Sudamerica.