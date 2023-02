Rischia di essere già finita la prima avventura di Daniele De Rossi sulla panchina di una prima squadra. Il presidente della Spal, Joe Tacopina ha infatti deciso di esonerare l'allenatore dopo la sconfitta di sabato per 2-1 a Venezia.



Per l'incarico di nuovo tecnico il club di Ferrara ha già scelto un altro campione del mondo con l'Italia nel 2006: Massimo Oddo. Il quale dovrà cercare di evitare la retrocessione in Serie C della squadra, ora terz'ultima in classifica a quota 24 punti e reduce da tre sconfitte consecutive.