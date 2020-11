Mattia De Sciglio, terzino in prestito al Lione dalla Juventus, torna sul suo trasferimento mancato al Paris Saint-Germain: "Non so perché il trasferimento sia saltato. All'ultimo momento non ci fu l'accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain, quindi la trattativa si interrupp" le sue parole alla tv ufficiale dei francesi.



SUL LIONE - "Ho scelto il Lione perché ha dimostrato la volontà di prendermi, ha creduto in me. Questa fiducia che mi ha dato è davvero ciò che mi ha spinto ad accettare immediatamente il prestito. Poi era arrivato anche il momento per me di provare un'esperienza all'estero. Sto affrontando questa stagione con l'obiettivo di rilanciarmi e trovare quella continuità che non sono riuscito a trovare nella scorsa stagione. Faccio questo nuovo passo con grande entusiasmo: spero di far bene per partecipare a Euro2020. Farò del mio meglio per aiutare il Lione a raggiungere i propri obiettivi in ​​questa stagione. Poi non so cosa succederà: forse resterò qui, forse tornerò in Italia. Al momento, non ne ho idea".