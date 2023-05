Per rimpiazzare Mattia De Sciglio, il cui contratto scadrà solo nel 2025, la Juve ha le idee chiare: serve un profilo come lui, ingaggio semmai pure più basso, che sappia giocare a destra e sinistra, pronto all'uso in caso di necessità. Quanto basta per individuare lo stesso identikit in Andrea Cambiaso, già cresciuto anche durante il prestito a Bologna e vicino al rientro alla base a gennaio.