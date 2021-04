Mattia De Sciglio vuole restare al Lione, il Lione non dice di no all'ipotesi di tenerlo. Ma nei discorsi con la Juve anche più ampi, l'offerta ipotizzata dal club francese è più bassa dello sperato alla Continassa: il Lione non vorrebbe andare oltre 3 milioni, il minimo indispensabile per evitare una minusvalenza per i bianconeri. Ma l'affare si farà.