In un annoera già stato venduto, quasi, per due volte:. Maurizio Sarri un anno fa ha fatto saltare lo scambio con Kurzawa, questa volta è stato invece il no di Karsdorp a bloccare l’operazione già definita nei dettagli tra la Juventus e la Roma. E adesso?ex Milan in bianconero e complice(non tornerà prima della sosta per le nazionali di ottobre),- Congelata la trattativa con i giallorossi almeno per il momento,, ma al momento le parti non hanno intavolato alcun discorso in modo concreto., con la Juve che vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, ma al momento la situazione è in fase di stallo. Le 58 partite saltate per infortunio nelle ultime 3 stagioni, però, fanno riflettere gli eventuali acquirenti.- La risposta può arrivare proprio dal campo:. Contro la Samp può toccare proprio a luial posto dell’infortunato Alex Sandro. Da esterno a tutta fascia in caso di 3-5-2 o in una eventuale difesa a quattro, De Sciglio negli anni al Milan e alla Juve ha spesso e volentieri giocato sulla corsia mancina.dopo quanto accaduto con la Roma nei giorni scorsi.