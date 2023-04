Senza i 60 milioni di euro che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League, si complicherebbero i piani dell'Inter sul mercato e nessun calciatore sarebbe incedibile. Il presidente Zhang deve abbassare il monte ingaggi, che oggi pesa per 132 milioni di euro lordi all'anno.



Rinunciando anche ad alcuni rinnovi di contratti milionari già ampiamente impostati, come quelli di Dzeko e De Vrij. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha già avviato contatti con i possibili successori di Simone Inzaghi, ma l'allenatore ha per le mani la chance di cambiare il suo destino.