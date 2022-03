ha dichiarato al Corriere della Sera: "Sono contento di essere a casa e sono serene, è chiaro che dispiace per quello che mi sono lasciato alle spalle.Adesso ci saranno tre o quattro giorni di decompressione, deve venire fuori tutto quello che ho vissuto. Sono rimasto sempre in albergo, ma, però avrei fatto ancora qualche giorno in più per venire a casa, se fosse stato necessario. Partito in treno, la seconda parte l'ho fatta con il pullman, poi ho cambiato per passare la frontiera e sono andato all'aeroporto di Budapest dove ho preso l'aereo messo a disposizione dallo Shakhtar. Tutto il viaggio è stato possibile grazie a Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa: l'ambasciata italiana oltre che consigliarci non poteva fare altro, invece, per questo ci hanno detto che saremmo scesi in campo a giocare. Noi qualche domanda in più ce la siamo fatta: quando Putin ha invaso il Donbass, quando in Bielorussia continuavano ad arrivare carrarmati, quando portavano sacche di sangue.