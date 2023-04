ha dichiarato in un'intervista a SportMediaset:Qui la FA Cup è molto importante, gli si dà un valore diverso rispetto alla nostra Coppa Italia. Verranno 36mila persone da Brighton, speriamo di fare di tutto perché vada bene"."Sono fortunato a lavorare qua. Ho trovato un gruppo di giocatori già abituato a giocare con coraggio, già abituato a cambiare modulo all’interno della gara e poi ovviamente ci ho messo un po’ del mio perché è chiaro che faccio fatica a scimmiottare gli altri. Anche qua dovevo essere me stesso e devo dire che ho avuto una risposta importantissima da parte dei giocatori.anche perché lui qualcosa ha vinto. Mi fa piacere ricevere i suoi complimenti, ma penso che fino a quando Guardiola allenerà sarà difficile far qualcosa con la palla meglio di quello che faccia lui"."Le voci di mercato? La mia storia lo racconta: non mi muovo a seconda delle richieste importanti o meno.Ho dovuto lasciare lo Shakhtar dopo otto mesi di lavoro e l’ho fatto malvolentieri e andare via dal Brighton dopo lo stesso tempo mi sembrerebbe come non portare a termine il lavoro. La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni.e molto difficile da preparare per le difficoltà tattiche. Anche il campionato tedesco è molto tattico e con tanti allenatori bravi mentre il campionato francese è molto fisico. Quello inglese è un insieme di tutto, è un campionato molto fisico dove ci sono giocatori fortissimi, i migliori in circolazione. Trovi squadre preparate tatticamente e difficili da affrontare come l’Arsenal, il City, il Liverpool, l’Aston Villa o il Fulham. È molto affascinante anche per la cornice di pubblico".e la mia formazione calcistica viene dal Milan, quello vero: la mia educazione calcistica viene dal Milanper quello che mi ha dato e per come mi ha cresciuto. C’è sempre un occhio di riguardo".che secondo me sta facendo benissimo. E poi c’è qualcuno indietro come livello, ma che sicuramente diventerà un allenatore importante comeIo ho ricevuto tanto dal calcio, ma ho dato anche tanto. Sulla bilancia siamo alla pari e allora voglio divertirmi. Non vorrei spostarmi da Brighton e poi vedremo cosa succederà, anche perché prima o poi dovrò spostarmi.Mi diverto, venivo dalla chiusura molto triste con lo Shakhtar e forse in questo momento questa nuova esperienza me la sto godendo di più rispetto al passato.