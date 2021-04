Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Sportitalia dell'Inter: "I nerazzurri non giocano bene? Sono concorde con chi afferma che sia difficile dare una definizione al giocare bene. L'Inter sa cosa deve fare in campo, la modalità poi diventa soggettiva. Non si vincono per caso tutte queste partite di fila, questo è certo".