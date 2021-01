Intervistato da Sky Sport al termine della gara pareggiata in extremis contro il Parma, l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato così la gara lanciando però un grido d'allarme importante per il manto erboso del Mapei Stadium in cui si giocherà mercoledì la Supercoppa Italiana Juve-Napoli.



LO STADIO - "Non si può giocare su questo campo. Oggi avevamo contro tutti: avversari, terreno e sfortuna. Ci hanno annullato un gol strano e abbiamo preso un incrocio dei pali. Abbiamo giocato anche contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo".



PARI STRETTO - "D'Aversa è bravo e mi aspettavo una gara difficile ma il pari ci va stretto perché all'inizio potevamo andare in vantaggio. Con loro abbiamo perso diverse gare così ma sono orgoglioso della reazione della squadra che non si è accontentata, ha sbagliato ma non si è fermata e non si è consegnata alla sconfitta".



NON LITIGO CON D'AVERSA - ​"D'Aversa è un mio amico e non riuscirete a farci litigare. Le nostre azioni le ricordo bene io e ricordo come è andata la partita. Noi abbiamo fatto di più, nettamente. Ognuno poi porta acqua al suo mulino".



ASSENZE - "Le avevano anche loro. E' da due mesi che dico che tanti giocatori determinanti non stanno bene. Caputo per me ha fatto bene, non è brillantissimo e sta cercando la condizione migliore. Ora avremo settimane piene di lavoro e conto di recuperare tutti al 100%".