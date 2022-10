Non c'era modo migliore di conquistare la prima vittoria in Premier League contro il suo predecessore che così bene aveva fatto.Contro il, colui da cui il tecnico italiano ha ereditato la panchina. E lo ha fatto alla grande,e già al 45esimo vedeva i padroni di casa avanti di tre gol. Un successo che spazza via già le primissime critiche dopo l'inizio complicato.Si, perché se l'esordio nel campionato più importante e bello del mondo era stato all'altezza delle aspettativeSolo un altro punto per De Zerbi nelle quattro gare successive. Il calendario non lo ha aiutato perché l'ex tecnico del Sassuolo ha dovuto affrontareSolo questione di tempo però per la prima gioia inglese, arrivata anche grazie ad alcune scelte forti.La più sorprendente e coraggiosa sicuramente quella di arretrare la posizione diIl tedesco, autore del 4-1 finale. Lo striscione con la faccia didell'ambiente nonostante le mancate vittorie dal suo arrivo. E dopo ieri, questa fiducia è stata ripagata, a maggior ragione perché davanti c'era colui che ha "tradito" quei tifosi lasciando il Brighton per trasferirsi a Londra.