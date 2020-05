Nella nuova bozza del Decreto Rilancio ci sono alcune importanti agevolazioni fiscali: non si pagherà la prossima rata dell'Irap (basterà astenersi dal pagamento), stesso discorso per l'Imu a livello turistico; piccole e piccolissime imprese saranno esonerate dal pagamento del Tosap, Cosap; versamenti Irpef e Iva e contributi Inps e Inail saranno rinviati al 16 settembre, solo per gli aventi diritto; inserito l'anticipo del 40% entro 15 giorni per la cassa integrazione; braccianti, colf e badanti con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 avranno la possibilità di richiederne uno temporaneo della durata di 6 mesi.​