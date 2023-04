Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? La storia tra Alessandro Del Piero e la Juventus sembra destinata a non finire mai. Dopo la presenza di sabato sera in occasione della partita di campionato vinta 1-0 con il Verona, l'ex capitano bianconero (48 anni) sarà allo Stadium di Torino anche questa sera per la semifinale d'andata in Coppa Italia contro l'Inter.



LA STORIA - Del Piero è in Italia con le sue ADP10 Football Academies, ma i tifosi sognano di rivederlo presto con un ruolo di prestigio nella Juventus. Dove Alex ha giocato per 19 anni dal 1993 al 2012 vincendo 6 scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e 4 Supercoppe italiane. Ha segnato 290 gol e servito 177 assist in 705 presenze con la maglia bianconera.