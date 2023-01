Alessandro Del Piero a Sky: “Colpe di Allegri? Indubbiamente c’è la responsabilità di Allegri, di quello che è stato messo in piedi. La Juve ha fatto un inizio di stagione disastroso, soprattutto in Champions League. Questa squadra si è vista un po’ persa, si è rivista un po’ persa dopo queste 8 vittorie consecutive. La partita di oggi è stata una pugnalata al cuore: in un momento di difficoltà ti aspetti di vincere dopo la bella gara fatta con l’Atalanta. C’è del rammarico”.