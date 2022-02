Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha parlato del mese intenso che attende l'Inter.



"La lotta scudetto cambia dopo la fine del calciomercato? L’Inter ha fatto scelte tra presente e futuro, mentre la Juventus, che è più dietro in classifica rispetto alle altre, ha fatto un mercato più ricco e congeniale alla squadra per provare a rientrare tra le prime quattro. Le altre non hanno fatto nulla, perché forse credono di non aver bisogno di innesti. I campionati si decidono a marzo, e l'Inter nel giro di un mese si gioca tutto: incontrerà il Milan e il Napoli in campionato, la Roma in Coppa Italia e il Liverpool in Champions League".