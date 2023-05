32 presenze e sette gol segnati in stagione, con la numero 10 sulle spalle. I numeri danno le prime indicazioni su chi è Davide Dell'Erba, centrocampista classe 2004 che gioca con l'Augsburg Under 19 ed è finito, negli ultimi mesi, sui taccuini degli scout di mezza Europa. Soprattutto, Dell'Erba ha convinto il Bayern Monaco, un club che non ha paura di investire sui giovani e ha scelto di puntare su di lui per il futuro.



TRA BAYERN E MANCINI - Trequartista o centrocampista centrale, giocatore di qualità che ha portato Salihamidzic, Kahn e tutta la dirigenza bavarese a sceglierlo per rinforzare il settore giovanile. Su Dell'Erba ha messo gli occhi anche il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, che vorrebbe "soffiarlo" alla Germania. Davide, infatti, è figlio di italiani, ma nato in Germania, con cui ha giocato fino all'Under 19. Sui social, accanto al nome, ha scelto di mettere il tricolore, indicazione chiara di quella che è la sua preferenza. Ora il salto a livello di club, presto potrebbe arrivare quello con la nazionale: momenti di decisioni importanti, all'inizio di un percorso che promette di essere di primo livello.