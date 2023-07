È iniziata al meglio con una più che convincente e rotonda vittoria per 4-0 su Malta l'avventuradi categoria che si sta svolgendo in questi giorni proprio a Malta. Gli Azzurrini affronteranno ora il Portogallo nel big match del proprio girone e se contro i padroni di casa la sfida è diventata subito in discesa anche grazie alla bravura dei nostri ragazzi, non sarà così agevole, soprattutto per i nostri difensori, il compito contro i lusitani., ha intervistato in esclusiva uno dei pilastri della retroguardia della nazionale,centrale difensivodi proprietà della"Sì, si può dire, ma senza darlo per scontato. Siamo stati bravi noi a rendere facile una partita che in realtà non lo era. Malta non è una squadra che è finita per caso in questo girone, semplicemente siamo stati bravi a gestire bene la gara, a non soffrire mettere tutto in discesa fin dall'inizio".“In realtà siamo tranquilli, oggi abbiamo riposato per recuperare le energie perché la cosa più importante quando si affrontano partite così ravvicinate è rimettersi subito in forze per la gara successiva. Siamo pronti, sappiamo bene che è la gara più importante almeno per ora, ma daremo tutto"."In realtà lo conosco molto bene e l'ho già visto più volte. Lui è forte, ma noi dobbiamo avere l'attenzione giusta in fase difensiva non solo per fermare lui, ma anche tutti gli altri giocatori che sono molto forti"."Noi in realtà siamo sempre stati sicuri di noi stessi, perché abbiamo cercato di dare sempre ìil nostro meglio. Certo, non avevamo iniziato bene alla prima partita delle qualificazioni e sì, siamo anche stato bravi a cercarci la fortuna per passare come migliore terza. Alla fase elite abbiamo dato tutto e anche in questo caso, quando fai bene la fortuna spesso arriva e ti aiuta. Non c'è stato un momento particolare in cui abbiamo capito che potevamo farcela, semplicemente abbiamo sempre creduto in questo gruppo".“Noi siamo forti, ci crediamo, e abbiamo fatto vedere che con questo gruppo non si molla fino alla fine. Noi speriamo davvero di poter vincere, poi nel calcio non ci sono mai certezze".“È sicuramente una cosa particolare che nel calcio non si vede spesso, ma per me è Ale è bellissimo. Giocare con un tuo parente così vicino, rappresentare insieme una nazione intera, è un'emozione unica. Rivalità, ma no. In nazionale siamo molto vicini e compatti per lo stesso obiettivo. Col club è normale, lui gioca nel Toro e io nella Juve quindi la rivalità ovviamente c'è, ma poi fuori dal campo tutto passa".“La Juve per me è un'emozione unica. Vestire una maglia così importante per così tanto tempo, vestendo anche la fascia da capitano a più riprese è qualcosa di unico. Essere lì è davvero bellissimo, un sogno"."Confrontarsi con questi giocatori non è semplice, vedi com'è il ritmo dei grani, e capisci quanto ti manca per essere a quel livello. Però ti spinge anche a migliorarti sempre di più perché se vuoi arrivarci per davvero devi dare tutto. Poi chiaro, marcare gente come Pogba, Chiesa o Di Maria non capita tutti i giorni..."“Sinceramente noi non siamo stati coinvolti in queste vicende. Abbiamo intrapreso un percorso parallelo e non ci siamo fatti distrarre da tutte queste voci. Sono discorsi che riguardano la prima squadra, noi ne siamo rimasti lontani"