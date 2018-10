Luigi Delneri domenica probabilmente sintonizzerà la televisione su una sfida dal sapore speciale. Di fronte ci saranno Sampdoria e Atalanta, due squadre che evocano immagini forti nella memoria del mister. Le più belle riguardano "Chievo e Samp, ma anche a Bergamo ci siamo divertiti... L'Atalanta si riprenderà, vale l’Europa. Come la Samp, la merita in primis Giampaolo" ha raccontato Delneri a La Gazzetta dello Sport. "Non fatelo scegliere tra blucerchiati e nerazzurri, però. "Impossibile rispondere, sono legato a entrambe. Mi aspetto 90’ spettacolari tra due squadre che giocano bene. Tiferò per un pareggio con molti gol. Giampaolo e Gasperini hanno fatto grandi cose, i risultati ottenuti in questi anni parlano per loro".



Secondo Delneri, entrambe sono squadre pronte per ambire ad una classifica importante: "L'Atalanta è forte, lo ha dimostrato anche a Firenze. Ha raccolto meno di quanto meritato. Sta pagando Copenaghen, ma il peggio è passato. C’è tutto per tornare In Europa. Giampaolo pronto per il salto di qualità e il club merita l’Europa. L’ambiente è fantastico, idem al Genoa dove stanno scoprendo un potenziale top come Piatek". Nella Genova blucerchiata si coccolano un altro attaccante, Quagliarella: "Fortissimo, darà ancora tanto. Con Giampaolo i calciatori si rigenerano: penso a Defrel".



I ricordi si sprecano, per mister Delneri: "Bellissimi. Con la Samp prima Champions dopo Boskov. Rosa super coi Palombo, Cassano, Pazzini... Con l’Atalanta gran calcio e un Floccari straordinario. E non dimentico il Chievo, quello dei 'miracoli'. Squadra di allenatori in campo". Tra i tecnici attuali, l'allenatore apprezza: "Pioli in primis, livello alto dopo anni di 'gavetta'. Poi Semplici, in passato ha lavorato in silenzio meritando la A. E seguo l’Empoli di Andreazzoli. Pochi punti, ma bel gioco. Tra i giovani De Zerbi, Gattuso e D’Aversa. All’estero si parla sempre di Guardiola, ma Sarri? Grande a Napoli, sta replicando al Chelsea. Un altro - conclude Delneri - che ha fatto gavetta".